Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского Australian Open

Он стал первым казахстанцем, достигшим такого уровня на Australian Open

Фото: пресс-служба ФТК

Воспитанник карагандинской школы тенниса, 27-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов пробился в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима.

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5.

В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут «повесил оппоненту баранку» - 6:0.

За выход в полуфинал Амиру предстоит сразиться с представителем Нидерландов Месом Роттгерингом (25 ITF Juniors).

Днем ранее он сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров.