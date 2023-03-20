АрселорМиттал Темиртау оштрафовали за нарушения, "напрямую влияющие на безопасность"

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным КТРМ, в ходе проверки выявлено, что предприятие использует 89 средств измерений с истекшим сроком поверки.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

Из-за нарушений, влияющих на безопасность труда, «АрселорМиттал Темиртау» заплатит штраф в размере более 16,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Как сообщается, в результате проверки 7 шахт и центральной обогатительной фабрики «Восточный» выявлено, что предприятие использует 89 средств измерений с истекшим сроком поверки.

«Тем самым не обеспечена защита интересов физических и юридических лиц от недостоверных результатов измерений, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья работников, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом, а также при его обогащении», – отметил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Сообщается, что на основании материалов прокуратуры Карагандинской области, «АрселорМиттал Темиртау» привлечено к административной ответственности по пункту 2 части 1 статья 419 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и оштрафовано на сумму более 16,5 млн. тенге. 

Кроме того, нарушитель обязан устранить выявленные нарушения. По данным КТРМ, нарушены нормы использования по следующим измерительным средствам: манометры электроконтактные различных типов, манометры технические, термометры, которые применяются на участках, как клетевые и скиповые подъемы, компрессорная, котельная, подъем угольный породный, вентиляционный подъем.

Также проверка показала, что при добыче каменного угля подземным способом АМТ проводит измерения, не включенные в специальные отраслевые Перечни измерений.

«Для обеспечения безопасности работ департаментом подготовлены предложения по расширению Перечней измерений для дальнейшего рассмотрения и утверждения их отраслевыми государственными органами», – говорится в пресс-релизе КТРМ.

В ведомстве добавили, что проверка приборов проводилась в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, в декабре 2022 года АМТ оштрафовали на 1,3 млрд тенге за нарушение налогового законодательства.

#АМТ #безопасность #АрселорМиттал Темиртау #уголь

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