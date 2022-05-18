"Анализируем причины" – в МИИР прокомментировали ажиотаж вокруг льготного автокредитования

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев дал распоряжения касательно реализации программы льготного автокредитования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь МИИР Жанжигит Омархан, передает Kazpravda.kz.

«Друзья, как вы знаете, сейчас активно обсуждается программа льготного автокредитования. Текущая ситуация в полной мере известна руководству МИИР РК, в настоящий момент проводится анализ ее причин. Министр Каирбек Ускенбаев дал распоряжения, в ближайшее время ответственные лица и организации дадут разъяснения ситуации и отчитаются о принимаемых мерах и решениях», - написал Ж. Омархан.

Также он нашел справедливым отметить, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК со своей стороны подготовило необходимую базу – правила программы. Дальнейшая реализация передана Фонду развития промышленности и лежит в сфере деятельности бизнеса – производителей автомобилей, ритейлеров и БВУ, которые работают в соответствии с утвержденными правилами программы.

Ранее сообщалось об огромных очередях в автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы.