Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы

Сегодня в Казахстане стартовало льготное автокредитование под 4%. Atamekenbusiness рассказал и показал, что происходит в автосалонах Нур-Султана, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что очереди в автосалоны растянулись на улицах.

"Как стало известно, в салоне KIA по улице Туран уже нет машин данной марки, есть только JAC", - отмечается в информации.

Напомним, сегодня Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило об утверждении условий льготного автокредитования.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

- ставка вознаграждения 4%;

- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;

- срок финансирования не более 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%;

- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.