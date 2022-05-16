Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы

Сегодня в Казахстане стартовало льготное автокредитование под 4%. Atamekenbusiness рассказал и показал, что происходит в автосалонах Нур-Султана, передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что очереди в автосалоны растянулись на улицах.
"Как стало известно, в салоне KIA по улице Туран уже нет машин данной марки, есть только JAC", - отмечается в информации.
Напомним, сегодня Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило об утверждении условий льготного автокредитования.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
- ставка вознаграждения 4%;
- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;
- срок финансирования не более 7 лет;
- первоначальный взнос от 0%;
- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.