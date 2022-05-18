Анонимные сообщения о минировании получили ҚТЖ и павлодарские школы

18 мая в АО «Национальная компания Қазақстан темір жолы» в городе Нур-Султане и школы Павлодарской области поступили анонимные сообщения о минировании, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается на сайте ҚТЖ, об инциденте были проинформированы компетентные органы. Работники ҚТЖ были оперативно эвакуированы из здания.

В свою очередь 18 мая с 18:11 часов в отдельные средние общеобразовательные школы Павлодарского региона на электронные адреса также поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

«Из зданий учебных заведений эвакуация людей не проводилась, так как обучение в данных СОШ окончены. Прилегающая территория школ оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы», – проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК.