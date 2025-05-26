С 23 по 25 мая в городе Браслав (Республика Беларусь) прошёл один из старейших и наиболее уважаемых праздников традиционной культуры — «Браславские зарницы», которому в этом году исполнилось 58 лет. Конкурс собрал 24 вокальных коллектива из разных стран и регионов, объединив около 500 участников, исполнявших традиционные песни с живым народным аккомпанементом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Особой гордостью фестиваля стало участие мужского хора Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Коллектив представил торжественную концертную программу, приуроченную к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эмоциональность исполнения, высокий профессиональный уровень, глубокий патриотический настрой и богатое звучание произведений позволили коллективу завоевать первое место в конкурсе среди всех участников.

Выступление мужского хора на культурном форуме не только подчеркнуло высокий уровень исполнительского мастерства, но и стало ярким вкладом в укрепление дружбы и культурных связей между странами. Музыкальный номер казахских военнослужащих был встречен бурными аплодисментами и признанием жюри.