Антикор проведет прием граждан в крупных городах Казахстана

Представители Агентства Казахстана по противодействию коррупции проведут прием граждан во всех крупных городах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В акции, намеченной на 26 мая 2023 года в 17:00, также примут участие ведущие юристы и адвокаты, которые проконсультируют по любым правовым вопросам.
Вход – свободный. Нужно лишь перейти по ссылке и найти свой город: https://prg.kz/narod_jur
Консультации можно будет получить по направлениям:
- гражданское право и процесс;
- банковское право;
- исполнительное производство;
- брачно-семейное право;
- наследственное право;
- жилищное право;
- трудовое право;
- земельное право;
- уголовное право и процесс и по другим.
Казахстанцам посоветовали принести с собой документы по своему делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.