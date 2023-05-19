Антикор проведет прием граждан в крупных городах Казахстана

Представители Агентства Казахстана по противодействию коррупции проведут прием граждан во всех крупных городах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: instagram.com/police_almobl/

В акции, намеченной на 26 мая 2023 года в 17:00, также примут участие ведущие юристы и адвокаты, которые проконсультируют по любым правовым вопросам.

Вход – свободный. Нужно лишь перейти по ссылке и найти свой город: https://prg.kz/narod_jur

Консультации можно будет получить по направлениям:

- гражданское право и процесс;

- банковское право;

- исполнительное производство;

- брачно-семейное право;

- наследственное право;

- жилищное право;

- трудовое право;

- земельное право;

- уголовное право и процесс и по другим.

Казахстанцам посоветовали принести с собой документы по своему делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.