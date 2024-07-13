Антикор выявил миллиардные нарушения в сфере строительства дорог

Транспорт
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В мае т.г. глава государства отмечал низкое качество отечественных дорог, в связи с чем Агентству и правительству было поручено искоренить коррупционные проявления в этой сфере, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Как отметил на расширенном заседании полугодовой коллегии руководитель Антикоррупционной службы А. Жұмағали, начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли.

В первую очередь будут изучены все процессы строительства от планирования до приемки работ, проведена ревизия НПА, СНИПов на предмет коррупционных норм, коллизий и пробелов.

Как показала правоприменительная практика, имеет место завышение стоимости ПСД, использование некачественных материалов, оборудования и технологий. Привлекаются аффилированные и недобросовестные компании, которые не в полном объеме выполняют работы.

В целом, за последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге.

Вторым направлением работы станет мониторинг текущего строительства дорог.

По всей стране охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге. Под особым контролем Агентства 12 масштабных проектов. За каждым из них закреплены ответственные лица, которые координируют работу на местах.

Во всех регионах сформированы мониторинговые группы, куда вошли общественники, а также эксперты в этой отрасли. В ходе анализа уже выявляются нарушения.

Так, в 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

К примеру, в области Абай следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн. тенге, на том же участке проводят текущий ремонт – уже на 1 млрд тенге.

Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта. Только в 4 регионах Центром выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены.

Об итогах анализа будет проинформирован президент и общественность.

#нарушения #дороги #Антикор

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