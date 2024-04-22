Волонтеры предотвратили нерациональное использование более 4 млрд бюджетных тенге

В данное время в ряды добровольцев вступили более 3 тысяч граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

В Алматы состоялся общереспубликанский молодежный круглый стол антикоррупционных волонтеров с участием первого заместителя председателя Агенства по противодействию коррупции Улана Саркулова.

На круглом столе озвучены результаты работы антикоррупционных волонтеров. Первый заместитель председателя подчеркнул, что активные и неравнодушные граждане становятся важным фактором в развитии нашего государства.

«На сегодня в ряды волонтеров вступили порядка 3 тыс. человек. Благодаря их работе предотвращены риски завышения цен при закупках товаров, работ и услуг на сумму более 4 млрд тенге», - отметил Улан Саркулов.

Также в ходе круглого стола для волонтеров был презентован Закон «Об общественном контроле», который вступил в силу 4 апреля 2024 года. Новый закон регулирует общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, а также расширяет возможности общественных объединений и гражданских активистов.

В продолжении мероприятия была организована выездная акция «Әділет аллеясы» по посадке деревьев и интеллектуальной игрой «Модель ООН: Роль молодежи в реализации антикоррупционной политики государств» с участием официальных представителей ООН в Казахстане.