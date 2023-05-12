Антитеррористические учения пройдут в школах Казахстана

Общество, Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

12 мая во всех казахстанских школах в профилактических целях пройдут учения по антитеррористической защите, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в министерстве, учения нацелены на учащихся государственных и частных школ, педагогов и сотрудников организаций образования.

Планируется отработать на практике инструкции по антитеррористической защите школ, что при необходимости послужит основой для их совершенствования.

«Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах.

В ходе мероприятия будет проработан инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них. Планируется отработать инструктаж школьников и организацию эвакуации персонала и учеников. Кроме того, будет проверяться работа технических средств безопасности, таких как тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры, а также оперативность реагирования частных охранных организаций на вызов через тревожные кнопки.

Учения проводятся в профилактических целях. Для защиты организаций образования такие практические мероприятия должны проводиться  регулярно», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

 

#учения #школы #эвакуация #РК #профилактика #Комитет по охране прав детей #антитеррористическая защита #Министерство просвещения

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