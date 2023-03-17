Апеляционный суд Экс-ан-Прованса осуждает Мухтара Аблязова

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Французское издание Infomatin.fr опубликовало очередную статью о Мухтаре Аблязове.

Фото: infomatin.fr

7 марта 2023 года Апелляционный суд г. Экс-ан-Прованс наложил на бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова штраф в размере 8000 евро за то, что он не соизволил предстать перед французским правосудием. Осуждение, наносящее ущерб имиджу беглого олигарха пишет Infomatin.fr.

Штраф, превышающий заявленную сумму: несколько дней назад французское правосудие приговорило казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова к штрафу в восемь тысяч евро. Мелочь ли это для бывшего банкира, обвиненного страной своего происхождения в присвоении 7,5 миллиардов долларов? Не совсем. Потому что решение суда бросает тень на то повествование, которое он и его адвокаты пытались выстроить на протяжении многих лет.

Если Мухтар Аблязов и перебрался во Францию, выдавая себя за политического оппозиционера, то сейчас он там живет как беглый олигарх. Вернемся к коммуникационной стратегии, которая не принесла плодов.

Разыскиваемый судами нескольких стран, отравляющий дипломатические отношения между Парижем и Астаной, находящийся в центре бесконечной судебной партизанской войны: бывший казахстанский банкир – головная боль французского правосудия.
На его родине Мухтара Аблязова сначала приговорили к 20-ти годам тюрьмы за хищение средств БТА банка на сумму 7,5 млрд долларов. Обвинение, которое заставило бывшего главу обанкротившегося банка искать убежища в Лондоне в 2009 году.

События происходят на рубеже 2010-х годов, и Мухтар Аблязов отстаивает в британских СМИ свой нарратив: обвинение в хищениях, якобы, является ни чем иным, как ложью, созданной на пустом месте, дабы заглушить политические амбиции бывшего бизнесмена. Коммуникационная стратегия, которая приносит свои плоды: в 2011 году олигарху удается получить политическое убежище.

Но уже через несколько месяцев всё тот же Мухтар Аблязов тайно бежит с набережной Темзы, чтобы инкогнито поселиться на Лазурном берегу. Дело в том, что британское правосудие раскрыло закулисную сторону своего противостояния с бывшим банкиром: представление ложных показаний и фальшивых документов, отказ от явки в суд... В итоге, Мухтар Аблязов приговорён к 22 месяцам тюрьмы – таково заключение длительного судебного процесса, целью которого было выяснить происхождение его состояния и правдивость обвинений в адрес Казахстана.

В 2013 году Аблязова арестовала французская полиция в его резиденции близ города Грасс. Затем последовала долгая судебная тяжба, экстрадиция была подтверждена следственной палатой Экс-ан-Прованса, но в конечном счете отменена Государственным советом в 2016 году. Национальный суд по вопросам убежища, в соответствии с решением Государственного совета, окончательно лишил Мухтара Аблязова статуса «политического беженца».

Решение мотивировано теми же причинами, которые были у британского судебного органа: финансовое правонарушение делает несовместимым статус политического беженца.

И, наконец, 7 марта 2023 года Апелляционный суд Экс-ан-Прованса подтвердил, что статус политического беженца, которого он был лишен, не может служить оправданием неуважения Аблязова к французскому правосудию.

Действительно, в рамках судебного иска, возбужденного в США банком БТА с целью найти следы средств, похищенных в 2009 году, нью-йоркский судья обратился к французским судебным органам с просьбой вызвать Мухтара Аблязова, чтобы он ответил на предъявленные ему обвинения. Повестка в суд, одобренная органом правосудия, но отвергнутая олигархом, заявившим о статусе политического беженца… который, однако, был у него отозван.

Американское следствие наконец признало, что операции по отмыванию денег действительно были организованы лагерем Аблязова, чтобы замаскировать хищения средств из БТА банка. А в своем последнем судебном решении суд Экс-ан-Прованса напомнил, что Мухтар Аблязов также является фигурантом расследования во Франции по факту хищения и отмывания средств из БТА банка.

В этой связи, на бывшего «политического беженца» был наложен судебный контроль с запретом на выезд из Франции и обязанностью явки в суд. Повестки, на которые он, собственно, и не соизволит отвечать… Столько судебных решений, которые, в любом случае, серьезно разрушают нарратив и коммуникационную стратегию, выбранную защитой Мухтара Аблязова.

#Франция #суд #Мухтар Аблязов

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