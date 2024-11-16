АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста

Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства
Одна из главных житниц мира
Прошедший в Астане форум собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.
Накануне Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье ноября) Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость их труда, обозначил цели и задачи, стоящие перед сектором АПК, а также озвучил инициативы, нацеленные на поддержку аграриев.
Поздравив участников форума с профессиональным праздником, Глава государства обратил внимание, что мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Несмотря на неоднозначные результаты данной кампании, именно благодаря ей отечественная аграрная отрасль получила серьезный импульс, и наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире.
– Поэтому мне в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь, – подчеркнул Президент.
Он отметил, что сегодня Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, входит в десятку крупнейших стран-экспортеров пшеницы и в число лидеров по экспорту муки.
Президент поблагодарил аграриев за работу в этом году и поздравил с большим достижением: несмотря на сложные условия, в стране собран рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна.