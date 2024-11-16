АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Одна из главных житниц мира

Прошедший в Астане форум собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

Накануне Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье ноября) Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость их труда, обозначил цели и задачи, стоящие перед сектором АПК, а также озвучил инициативы, нацеленные на поддержку агра­риев.

Поздравив участников форума с профессиональным праздником, Глава государства обратил внимание, что мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Несмотря на неоднозначные результаты данной кампании, именно благодаря ей отечественная аграрная отрасль получила серьезный импульс, и наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире.

– Поэтому мне в первую очередь хотелось бы отметить дея­тельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь, – подчеркнул Президент.

Он отметил, что сегодня Казах­стан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, входит в десятку крупнейших стран-экспортеров пшеницы и в число лидеров по экспорту муки.

Президент поблагодарил агра­риев за работу в этом году и поздравил с большим достижением: несмотря на сложные условия, в стране собран рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна.

– Как говорится, по труду и почет. Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Благодаря принимаемым сис­темным мерам набраны хорошие темпы роста национальной экономики. Причем, как акцентировал Глава государства, положительная динамика обеспечивается в основном за счет развития ненефтяного сектора, в том числе и сельского хозяйства. Недобывающие отрасли экономики также привлекают все больше инвестиций. По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди (Карагандинская область), ферросплавов (Павлодарская), компонентов для грузовых автомобилей (Костанайская), цемента (Жамбылская), переработке драгоценных металлов (Жамбылская). Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд (Алматинская область), сборке автомобилей марки Chevrolet Onix (Костанайская), выпуску медного концентрата (Жамбылская), теплоизоляционных материалов (Алматинская), керамической плитки (Шымкент). Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди – проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с учас­тием европейского консорциума будет реализован проект по производству «зеленого» водорода. Таким образом, подчеркнул Глава государства, создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках. В целом доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности составляет 47%, в этой сфере трудятся 630 тыс. казахстанцев. – Всесторонняя поддержка оказывается агропромышленному комплексу. Наша главная цель – придать новый импульс развитию сельского хозяйства, – отметил Президент. – Заметно улучшились показатели Казахстана в Глобальном индексе продовольственной безопаснос­ти. Так, в 2022 году наша страна поднялась на 32-е место. По этому показателю мы лидируем среди стран СНГ. Однако это не повод для того, чтобы почивать на лаврах. Мы должны превратить сельское хозяйство в конкурентоспособную передовую отрасль. Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста. В этом заинтересованы и бизнес, и государство. Жизнь и благополучие жителей села также напрямую зависят от состояния отрасли. Доступность финансирования На форуме Глава государства обозначил ряд основных направлений работы. В первую очередь он поднял вопрос обеспечения доступности финансирования АПК. – Решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на АПК. Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую по ставке пять процентов. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге, в последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге, – заявил Президент. Он вновь упомянул исключительно высокую урожайность зерновых в этом году, подчеркнув, что это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удоб­рений и пестицидов, обновлению сельхозтехники. Теперь Правительству поручено организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, дос­таточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощнос­тей хранения в зерносею­щих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта совмест­но с акимами регионов следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. – Залог богатого урожая – свое­временное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. При этом Глава государства акцентировал необходимость привлечения в отрасль частных инвестиций. Нужно, по его словам, постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками. Примечательно, что форум также проводился 15 ноября – в День национальной валюты, которая, как подчеркнул Президент, является символом нашего суверенитета. – Стабильность тенге – одно из ключевых условий устойчивости казахстанской экономики. Финансовая политика государства должна быть нацелена в первую очередь на содействие развитию реального сектора. Учитывая масштабы государственной поддержки, важно наладить в этой сфере эффективный учет и контроль. По моему поручению проводится работа по искоренению практики приписок, фальсификаций и намеренного искажения статистики в сельском хозяйстве. Это даст нам реальную картину положения дел в отрас­ли, позволит избежать решений, ведущих к серьезным экономическим потерям. Правительству следует обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, а также последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли. Важно перейти к стратегически выверенному и по-настоящему умному государственному регулированию в этой сфере, – отметил он. Индустриализация

и наука Вторая задача, которую обозначил Президент, – продолжение активной работы по индустриа­лизации АПК. Он напомнил, что еще в прошлогоднем Послании поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Для дос­тижения этой цели и снижения импортозависимости по основным продовольственным товарам начата реализация ряда проектов – это строительство современных молочно-товарных ферм, мясных и яичных птицефабрик, откормочных площадок. – Правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями, – сообщил Глава государства. Следующее важное направление – развитие сельскохозяйственной науки. Это, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, необходимо для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность Казахстана на мировом продовольственном рынке. – Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства, – отметил Президент. – Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10 процентов. Эту проблему нужно срочно решать. В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поручаю Правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80 процентов, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15 процентов. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран. Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их к совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере. Напомнил Глава государства и о своем недавнем визите в Монголию: там на переговорах с руководством страны обсуждались вопросы коневодства. – Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее доля чистокровных породистых лошадей составляет менее одного процента, то есть из 4,2 миллио­на лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей, – поставил задачу Президент. Он обратил внимание, что в Казахстане выращивают несколько видов лошадей. Это такие породы, как джабе (жабы), история которой неразрывно связана с жизнью и бытом казахского народа; костанайская, находящаяся на грани исчезновения (осталось всего 280 голов), а также кушумская, мугалджарская породы. Официальное признание получила адайская порода лошадей, и сегодня, как выразился Глава государства, эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях. – В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Поручаю Правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования, – объявил Касым-Жомарт Токаев на форуме. Передовые технологии и сельхозтехника Четвертое направление работы – широкое внедрение передовых технологий в АПК. В частности, актуальная проб­лема отечественного агросектора – недостаточное использование минеральных удобрений. По приведенным Президентом данным, несмотря на то, что в нынешнем году на поля было внесено вдвое больше удобрений, чем прежде, этот показатель все равно составляет только 41% от научно обос­нованной потребности. – Мы должны стремиться к уровню передовых аграрных держав по соблюдению агротехнологий. Важно снизить импортозависимость – отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства. На сегодняшний день в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму четыре миллиарда долларов, призванных обеспечить произ­водство семи миллионов тонн минеральных удобрений. Таким образом, мы сможем обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт. Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений, – сказал Глава государства. В зоне постоянного внимания должны быть вопросы дальнейшей цифровизации и автоматизации агропромышленного комплекса. Также предстоит ускорить перевод всех услуг и процессов в отрасли в электронный формат. – Алгоритмы получения субсидий и преференций должны быть максимально простыми и понятными для аграриев, а информация о них – доступной по форме и содержанию. Сверхточный учет, контроль и прогнозирование на всех этапах производства может обеспечить использование искусственного интеллекта и «больших данных». В целом тотальная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК, будет способствовать снижению доли теневого сектора, станет важным фактором дальнейшего совершенствования госуправления в отрасли, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. Также Президент поднял вопрос повышения доступности сельхозтехники. Им уже поставлена задача довести уровень обновления сельскохозяйственной техники до 8–10% в год. Для этого запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге. В Казахстане, напомнил Глава государства, успешно работают восемь крупных совместных предприятий, в этом году выпущено более 4,5 тыс. тракторов и 815 зерноуборочных комбайнов на сумму порядка 160 млрд тенге. – Правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест, – поставил задачу Президент. Укрепление экспортного потенциала Важной задачей является укреп­ление экспортного потенциала сельского хозяйства. – Серьезным препятствием здесь являются транспортно-логистические ограничения. К примеру, в нашей стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Турк­менистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут.