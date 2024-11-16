АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста

Сельское хозяйство
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Юлия Магер
редактор отдела политики

Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Одна из главных житниц мира

Прошедший в Астане форум собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

Накануне Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье ноября) Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул значимость их труда, обозначил цели и задачи, стоящие перед сектором АПК, а также озвучил инициативы, нацеленные на поддержку агра­риев.

Поздравив участников форума с профессиональным праздником, Глава государства обратил внимание, что мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Несмотря на неоднозначные результаты данной кампании, именно благодаря ей отечественная аграрная отрасль получила серьезный импульс, и наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире.

– Поэтому мне в первую очередь хотелось бы отметить дея­тельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь, – подчеркнул Президент.

Он отметил, что сегодня Казах­стан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, входит в десятку крупнейших стран-экспортеров пшеницы и в число лидеров по экспорту муки.

Президент поблагодарил агра­риев за работу в этом году и поздравил с большим достижением: несмотря на сложные условия, в стране собран рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна.

– Как говорится, по труду и почет. Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря принимаемым сис­темным мерам набраны хорошие темпы роста национальной экономики. Причем, как акцентировал Глава государства, положительная динамика обеспечивается в основном за счет развития ненефтяного сектора, в том числе и сельского хозяйства.

Недобывающие отрасли экономики также привлекают все больше инвестиций. По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге.

В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди (Карагандинская область), ферросплавов (Павлодарская), компонентов для грузовых автомобилей (Костанайская), цемента (Жамбылская), переработке драгоценных металлов (Жамбылская).

Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд (Алматинская область), сборке автомобилей марки Chevrolet Onix (Костанайская), выпуску медного концентрата (Жамбылская), теплоизоляционных материалов (Алматинская), керамической плитки (Шымкент).

Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди – проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с учас­тием европейского консорциума будет реализован проект по производству «зеленого» водорода.

Таким образом, подчеркнул Глава государства, создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках. В целом доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности составляет 47%, в этой сфере трудятся 630 тыс. казахстанцев.

– Всесторонняя поддержка оказывается агропромышленному комплексу. Наша главная цель – придать новый импульс развитию сельского хозяйства, – отметил Президент. – Заметно улучшились показатели Казахстана в Глобальном индексе продовольственной безопаснос­ти. Так, в 2022 году наша страна поднялась на 32-е место. По этому показателю мы лидируем среди стран СНГ. Однако это не повод для того, чтобы почивать на лаврах. Мы должны превратить сельское хозяйство в конкурентоспособную передовую отрасль. Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста. В этом заинтересованы и бизнес, и государство. Жизнь и благополучие жителей села также напрямую зависят от состояния отрасли.

Доступность финансирования

На форуме Глава государства обозначил ряд основных направлений работы.

В первую очередь он поднял вопрос обеспечения доступности финансирования АПК.

– Решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на АПК. Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую по ставке пять процентов. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге, в последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге, – заявил Президент.

Он вновь упомянул исключительно высокую урожайность зерновых в этом году, подчеркнув, что это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удоб­рений и пестицидов, обновлению сельхозтехники. Теперь Правительству поручено организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, дос­таточных для удержания приемлемых цен на рынке.

В целях высвобождения мощнос­тей хранения в зерносею­щих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта совмест­но с акимами регионов следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области.

– Залог богатого урожая – свое­временное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства акцентировал необходимость привлечения в отрасль частных инвестиций. Нужно, по его словам, постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками.

Примечательно, что форум также проводился 15 ноября – в День национальной валюты, которая, как подчеркнул Президент, является символом нашего суверенитета.

– Стабильность тенге – одно из ключевых условий устойчивости казахстанской экономики. Финансовая политика государства должна быть нацелена в первую очередь на содействие развитию реального сектора. Учитывая масштабы государственной поддержки, важно наладить в этой сфере эффективный учет и контроль. По моему поручению проводится работа по искоренению практики приписок, фальсификаций и намеренного искажения статистики в сельском хозяйстве. Это даст нам реальную картину положения дел в отрас­ли, позволит избежать решений, ведущих к серьезным экономическим потерям. Правительству следует обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, а также последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли. Важно перейти к стратегически выверенному и по-настоящему умному государственному регулированию в этой сфере, – отметил он.

Индустриализация
и наука

Вторая задача, которую обозначил Президент, – продолжение активной работы по индустриа­лизации АПК.

Он напомнил, что еще в прошлогоднем Послании поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Для дос­тижения этой цели и снижения импортозависимости по основным продовольственным товарам начата реализация ряда проектов – это строительство современных молочно-товарных ферм, мясных и яичных птицефабрик, откормочных площадок.

– Правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями, – сообщил Глава государства.

Следующее важное направление – развитие сельскохозяйственной науки. Это, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, необходимо для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность Казахстана на мировом продовольственном рынке.

– Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства, – отметил Президент. – Доля отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур составляет менее 10 процентов. Эту проблему нужно срочно решать. В нынешнем году был принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поручаю Правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80 процентов, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15 процентов. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран. Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их к совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере.

Напомнил Глава государства и о своем недавнем визите в Монголию: там на переговорах с руководством страны обсуждались вопросы коневодства.

– Отрадно, что сегодня поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается. Тем не менее доля чистокровных породистых лошадей составляет менее одного процента, то есть из 4,2 миллио­на лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей, – поставил задачу Президент.

Он обратил внимание, что в Казахстане выращивают несколько видов лошадей. Это такие породы, как джабе (жабы), история которой неразрывно связана с жизнью и бытом казахского народа; костанайская, находящаяся на грани исчезновения (осталось всего 280 голов), а также кушумская, мугалджарская породы. Официальное признание получила адайская порода лошадей, и сегодня, как выразился Глава государства, эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях.

– В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Поручаю Правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования, – объявил Касым-Жомарт Токаев на форуме.

Передовые технологии и сельхозтехника

Четвертое направление работы – широкое внедрение передовых технологий в АПК.

В частности, актуальная проб­лема отечественного агросектора – недостаточное использование минеральных удобрений. По приведенным Президентом данным, несмотря на то, что в нынешнем году на поля было внесено вдвое больше удобрений, чем прежде, этот показатель все равно составляет только 41% от научно обос­нованной потребности.

– Мы должны стремиться к уровню передовых аграрных держав по соблюдению агротехнологий. Важно снизить импортозависимость – отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства. На сегодняшний день в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму четыре миллиарда долларов, призванных обеспечить произ­водство семи миллионов тонн минеральных удобрений. Таким образом, мы сможем обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт. Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений, – сказал Глава государства.

В зоне постоянного внимания должны быть вопросы дальнейшей цифровизации и автоматизации агропромышленного комплекса. Также предстоит ускорить перевод всех услуг и процессов в отрасли в электронный формат.

– Алгоритмы получения субсидий и преференций должны быть максимально простыми и понятными для аграриев, а информация о них – доступной по форме и содержанию. Сверхточный учет, контроль и прогнозирование на всех этапах производства может обеспечить использование искусственного интеллекта и «больших данных». В целом тотальная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК, будет способствовать снижению доли теневого сектора, станет важным фактором дальнейшего совершенствования госуправления в отрасли, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент поднял вопрос повышения доступности сельхозтехники. Им уже поставлена задача довести уровень обновления сельскохозяйственной техники до 8–10% в год.

Для этого запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге.

В Казахстане, напомнил Глава государства, успешно работают восемь крупных совместных предприятий, в этом году выпущено более 4,5 тыс. тракторов и 815 зерноуборочных комбайнов на сумму порядка 160 млрд тенге.

– Правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест, – поставил задачу Президент.

Укрепление экспортного потенциала

Важной задачей является укреп­ление экспортного потенциала сельского хозяйства.

– Серьезным препятствием здесь являются транспортно-логистические ограничения. К примеру, в нашей стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Турк­менистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки.

Для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как «Север – Юг» и Транскаспийский маршрут.

– В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казах-
стана как полноценного транс­портно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет, до 2030 года, мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более пяти тысяч километров железных дорог. Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог, – сообщил Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в текущем году экспорт­ный потенциал Казахстана по зерновым культурам составляет 12 млн тонн, и приоритетная задача Правительства – оказать всестороннюю поддержку фермерам в сбыте их продукции на зарубежных рынках.

Он также подчеркнул, что для повышения экспортного потенциала Казахстану необходимо выращивать больше высокорентабельных культур, востребованных на мировом рынке.

Президент призвал аграриев в полной мере использовать и возможности внутреннего рынка. В Казахстане, по его словам, производится большое количество продовольственной продукции, и необходимо шире продвигать отечественные товары.

Сильные регионы – сильная страна

Как сказал Глава государства, выступая на форуме, 40% казахстанцев проживают в сельской местности, и состояние агропромышленного комплекса влияет на качество их жизни в первую очередь.

– Еще в своей предвыборной программе я отметил необходимость уделять особое внимание развитию села. После президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. По моему поручению Правительство приняло соответствующую Концепцию, рассчитанную на пять лет. Разработана и реализуется программа «Ауыл – ел бесігі», – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Уже есть результаты. Так, до конца года будут обеспечены чистой водой более 95% сельского населения. Запущен проект по модернизации системы сельского здравоохранения – уже построены более 140 объектов. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в этом году введено в эксплуатацию 13 сельских школ. За последние пять лет отремонтировано 38 тыс. километров дорог местного значения.

Повышению доходов сельского населения способствует программа «Ауыл аманаты», по которой предоставляются микрокредиты по ставке вознаграждения 2,5% годовых. В результате в сельской местности создано около 16 тыс. новых рабочих мест. Работа будет продолжена.

– Мы должны работать в соответствии с принципом «сильные регионы – сильная страна». Развитие села очень важно для укрепления государства. В этой связи хочу вновь подчеркнуть: аул – это наша золотая колыбель. Казахи, которые родились в городе и прожили здесь всю жизнь, также имеют корни в сельской местности. Именно в аулах берегут и хранят традиции, язык и менталитет нашего народа. Чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны прежде всего сохранить село, – заявил Глава государства.

Он вновь подчеркнул, что каждый успешный гражданин должен заботиться о своем родном крае. В качестве примера он привел агрофирму «Родина» и ее руководителя Ивана Сауэра из Акмолинской области. А также села имени Наги Ильясова и Тан в Кызылординской области, село Шахтерское в Карагандинской области, село Новоникольское в Северном Казахстане.

– В каждом регионе есть такие процветающие населенные пункты. Немало успешных предпринимателей, вышедших из сел. Я призываю бизнесменов развивать свои родные места. Убежден: каждый человек, добившийся больших достижений своим добросовестным трудом, должен внести личный вклад в процветание сел. Именно это станет проявлением подлинного патриотизма, заботы о Родине, – убежден Глава государства.

Также он отметил важность продолжения общенациональной акции «Таза Қазақстан» и отметил, что по его поручению Правительство приняло концепцию, нацеленную на повышение экологической культуры населения.

Трудолюбие
и ответственность

Отдельно Касым-Жомарт Токаев­ остановился на таких ценностях, как трудолюбие и ответственность, подчеркнув, что они должны стать неотъемлемыми качествами нашей нации.

– Сегодня красивая жизнь в соцсетях и агрессивная реклама так называемого «успешного успеха» создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили: «Терпение и труд все перетрут». Хочу, чтобы у каждого гражданина нашей страны в жизни была цель: добиться успеха честным и ответственным трудом. В этом и заключается подлинный смысл принципа «Ответственный граж­данин – Честный труд – Заслуженный успех». Я всегда говорю, что верю в молодежь. Убежден, что сфера сельского хозяйства может открыть широкие перс­пективы для самореализации молодежи. Руководители хозяйств, которые хорошо знают, насколько тяжело привлечь кадры в село, в этом особенно заинтересованы, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что ценит молодых предпринимателей, пришедших в сельскую местность, чтобы заниматься производством агро­продуктов. И государство со своей стороны не останется перед ними в долгу, пообещал он.

В Послании Президент указал, что Правительству и всем государственным органам следует открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Он подчеркнул: поддержкой будут пользоваться те предприниматели и хозяйственники, кто реально помогает сельчанам, заботится об их быте и благополучии. В то же время Правительство и акимы не должны потворствовать тем людям, кто рассматривает землю как источник сверхдоходов и не уделяет должного внимания решению социальных вопросов на селе.

– Ответственные предприниматели и инвесторы способны стать настоящими лидерами положительных перемен в стране. Искренне надеюсь, что вы продолжите улучшать условия сельчан, показывая пример солидарности и деятельного патриотизма. Государство будет оказывать вам всемерную поддержку и оценивать ваш труд должным образом. Для повышения продуктивности взаимодействия и улучшения коммуникации между государством и агробизнесом предлагаю проводить данный Форум на ежегодной основе, – сказал Президент.

Школьное питание, премии, декларирование...

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев также высказался и по некоторым актуальным вопросам повестки дня.

В первую очередь он затронул проблемы, связанные с системой образования.

– Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными, – заявил Президент. – К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистау­ской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей, – подчеркнул он.

Глава государства поручил профильным структурам заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых. А для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах предложил агропромышленным предприя­тиям выступить партнерами образовательных учреждений.

Еще одна актуальная задача – безупречное проведение отопительного сезона. Этот вопрос у Президента на особом контроле. Так, к приходу холодов оказался не готов город Сарань, и за данное упущение ответственные должностные лица получили соответствующие наказания.

– Для всех акимов это должно послужить уроком. Срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетент­ности руководителей, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его словам, перед всей системой государственного управления сейчас стоят серьезные задачи и вызовы. Важно своевременно реагировать на нештатные ситуации, прогнозировать и предотвращать кризис­ные процессы, прислушиваться к запросам общества. Однако, занимаясь текущими вопросами, нельзя терять из виду стратегические цели. Нужно, по словам Главы­ государства, смотреть дальше и шире, ориентироваться на перспективу, не искать временных решений проблем, а устранять их коренные причины.

– В Послании я поручил принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция, – подчеркнул Президент. – Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан. Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой «серебряной экономики», когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства.

Также Глава государства затронул широко обсуждаемую тему возможного запрета на выплату премий государственным служащим. Он отметил, что по данному вопросу Министерством финансов уже даны разъяс­нения – оснований для такого запрета не существует.

– Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они немно­го, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров, – считает Президент.

Обратил внимание Глава государства и на необходимость пересмотра системы социальной помощи гражданам. Ее должны получать действительно нуждаю­щиеся граждане. Но система должна быть выстроена так, чтобы помогать людям и при этом не поощрять социальное иждивенчество.

Еще одна поднятая Президентом тема – всеобщее декларирование доходов граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года. В рамках первых трех этапов уже охвачены более 4 млн человек и, планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек.

– Однако следует учесть тот факт, что Концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. – За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса.

Всесторонние реформы продолжаются

В целом, как подчеркнул Президент, все преобразования мы должны осуществлять продуманно, прагматично, необходимо корректировать их в соответствии со здравым смыслом и нашей спецификой.

– Всесторонние реформы не остановятся, а будут неуклонно продолжаться. У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Сейчас они тщательно прорабатываются. Планирую представить их в следующем году. Часть инициатив, как это уже у нас сложилось, будет обнародована мною на очередном заседании Национального курултая, который пройдет в Боровом, другая часть – в моем ежегодном Послании, – сообщил Глава государства.

Он отметил, что на пути построения подлинно Справедливого Казахстана нужно постоянно укреплять основы нашей общенациональной идентичности, повышать эффективность госуправления, последовательно развивать экономику. Важно иметь четкое видение стратегических целей, к которым мы стремимся, и работать, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и ненужные споры.

Тогда, уверен Президент, мы все вместе сможем претворить в жизнь самые смелые начинания.

Труд, заслуживающий признания

В Послании-2024 Глава государства предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых (всего появятся девять новых званий). В частности, по словам
Касым-Жомарта Токаева, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».

Следующий год станет в Казахстане Годом рабочих профессий, и в центре внимания должны быть люди труда. Как уверен Президент, это будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма.

– У нас немало примеров того, как знания и опыт передаются в семье из поколения в поколение. Такая преемственность создает подлинных профессионалов, искренне преданных своему делу. Трудовые династические традиции очень сильны в аграр­ной сфере. Ведь именно на селе, имеющем живую связь с землей, особенно чтят семейные ценности, прислушиваются к мудрости старших, относятся с заботой к окружающей среде. Крепкие фермерские хозяйства, как правило, создаются усилиями нескольких поколений. В этой отрасли успех не приходит сразу, но аграрии знают, что земля всегда вознаграждает за терпение и усердный труд, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, директор ТОО «Кайып-Ата» Сырым Ертаев, директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, генеральный директор Alarko Holding Умит Нури Йылдыз, вице-президент ГК АО «Aitas KZ» Рабига Токсеитова.­

Стоит отметить, что Указом Президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана­ группа работников сферы награждена государственными наградами.

В частности, звание «Қазақ­станның Еңбек Ері» с орденом «Отан» присуждено генеральному директору товарищества «Зенченко и К» Геннадию Геннадьевичу Зенченко. Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов «Барыс» ІІ, ІІІ степеней, «Парасат» и «Құрмет», «Еңбек даңқы» ІІІ степени, а также награждены медалью «Ерен еңбегі үшін».

В рамках первого Форума работников сельского хозяйства была организована выставка сельхозтоваропроизводителей, которую Президент осмотрел еще до выступления. На ней были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе реализуемые с участием иностранных инвесторов.

Глава государства также был ознакомлен с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.

#Астана #президент #сельское хозяйство #форум #АПК

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