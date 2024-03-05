Арендное жилье без права выкупа: в Астане опубликовали списки

Арендное жилье без права выкупа предоставляется многодетным семьям, детям-сиротам, социально уязвимым слоям населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Списки в каждой из трех категорий разделены на два: прошедшие и не прошедшие. По оставшимся 76 однокомнатным квартирам для категорий социально уязвимых слоев населения отбор продолжается.

– С прошедшими по программе гражданами свяжутся сотрудники Центра жилья и сообщат о дальнейших действиях. В связи с участившимися случаями мошенничества, жителей просят быть предельно бдительными. Сотрудники Центра жилья, осуществляя телефонные звонки, никогда не просят погасить кредиты, займы, снять аресты для предоставления жилья, – говорится в сообщении.

Ознакомиться со списками можно здесь.