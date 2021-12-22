Арендное жилье для работающей молодежи: опубликованы списки прошедших по программе в Нур-Султане

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В столице опубликовали результаты жилищной программы «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» на 2021 год. Всего среди прошедших по программе распределят 800 квартир, расположенных в двух многоквартирных жилых домах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Всего в текущем году заявки на участие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» подали 4863 человека, 800 из них в скором времени получат ключи от квартир. Списки прошедших по программе в Нур-Султане опубликованы на сайте zhilfond.kz
.
Составлены три списка:
- Прошедшие отбор (минимальный пороговый балл - 20);
- Резерв(заявитель подходит по основным требованиям, но не проходит по баллам и в случае, если будут отказы из 800 одобренных, то будут приглашены заявители из резервного списка);
- Непрошедшие отбор (подробная причина отказа в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz
).
213 квартир расположены в МЖК в районе пересечения улиц Кенесары и Сембинова, из них:
1-комнатные квартиры– 144. Общая площадь: 40,0 - 49,5 м2.
2-комнатные квартиры – 69. Общая площадь: 56,7 - 58,7 м2.
Еще 587 квартир находятся в МЖК в районе пересечения пр.Абылай хана, пр. Б.Момышулы и пр. Р.Кошкарбаева, из них:
1-комнатных квартир – 378. Общая площадь: 40,0 - 48,8 м2.
2-комнатные квартиры– 209. Общая площадь: 55,9 - 57,5 м2 .
Отбор среди подавших заявки участников проводился по балльной системе, распределение квартир будет проведено согласно составу семьи заявителя и набранным баллам.
Всем участникам программы отправлены смс-уведомления: «Прошел отбор», «Резерв» или «Отказано».
Информация о времени и дате заселения, адресе квартиры для прошедших по программе будет сообщена дополнительно и размещена в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz
.