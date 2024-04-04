Государству возвращены участки леса, арендованные «Бипэк Авто Казахстан»

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Специализированный межрайонный экономический суд ВКО удовлетворил иск Усть-Каменогорского лесного хозяйства к АО «Бипэк Авто Казахстан» о расторжении договоров аренды по долгосрочному лесопользованию, передает Kazpravda.kz

«В 2015 и 2017 годах государство предоставило АО «Бипэк Авто Казахстан» лесные ресурсы на 49 лет из госфонда. Лесопользователь обязан был ежегодно получать лесной билет на право лесопользования участком, разрабатывать и предоставлять для согласования лесному хозяйству оперативный план противопожарных мероприятий и осуществлять его своевременное выполнение за счет собственных средств. Обществом условия лесопользования не соблюдались», - сообщает телеграм-канал Верховного суда.

Кроме того, на участке АО «Бипэк Авто Казахстан» незаконно возведены строения, при этом в 2023 году деятельность на земельном участке лесного фонда АО осуществляло без разрешительных документов.

Решением суда исковые требования ГУ о расторжении договоров долгосрочного лесопользования удовлетворены в полном объеме.

Суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что со стороны ответчика допущены систематические нарушения установленных правил лесопользования и условий договора, что является основанием к расторжению договора.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и состоявшимся судебным актом. 169,7 гектар земли возвращены в государственный лесной фонд.