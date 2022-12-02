Арендовать жильё стало дешевле в Казахстане

За минувшую неделю цены на аренду жилья в стране снизились ещё на 2%. К такому выводу пришли аналитики портала Krisha.kz, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

По подсчётам издания, с 24 ноября по 1 декабря ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.

Максимальное снижение произошло:

в Уральске: 6.2 %, до 2 708 тг за 1 кв. м;

Костанае: 4.7 %, до 3 174 тг;

Петропавловске: 4.7 %, до 2 600 тг;

Алматы: 3.1 %, до 6 250 тг;

Астане: 2.5 %, до 4 062 тг.

Тем не менее, отмечают авторы исследования, по состоянию на 1 декабря цены на аренду ещё не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).

«Наибольший разрыв остаётся в Костанае (+24.6 %), Павлодаре (+16.9 %), Алматы (+16.1 %), Астане (+11.7 %).

В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрём составляет не более 5 %.

Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28.8 %», – сообщают авторы исследования.

В ноябре стало известно, что в Казахстане стали заключать меньше сделок в сфере купли-продажи жилья.