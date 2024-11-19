Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской суд вынес решение по делу водителей кортежа, грубо нарушивших ПДД на трассе Алматы — Усть-Каменогорск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько автомобилей кортежа блокируют путь другим участникам движения.

Как выяснили полицейские, нарушители следовали из родильного дома города Конаев в поселок Арна.

Один из участников кортежа приговорен к пяти суткам адмареста, трое других получили по одному дню. Все четверо лишены водительских прав на один год. Еще двоим участникам назначили штрафы.

Полициейские призывают водителей соблюдать ПДД и напоминают, что любые действия, создающие опасность на дорогах, будут строго пресекаться. Нарушители неизбежно понесут соответствующее наказание.