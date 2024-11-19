Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Они блокировали путь другим машинам
Городской суд вынес решение по делу водителей кортежа, грубо нарушивших ПДД на трассе Алматы — Усть-Каменогорск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько автомобилей кортежа блокируют путь другим участникам движения.
Как выяснили полицейские, нарушители следовали из родильного дома города Конаев в поселок Арна.
Один из участников кортежа приговорен к пяти суткам адмареста, трое других получили по одному дню. Все четверо лишены водительских прав на один год. Еще двоим участникам назначили штрафы.
Полициейские призывают водителей соблюдать ПДД и напоминают, что любые действия, создающие опасность на дорогах, будут строго пресекаться. Нарушители неизбежно понесут соответствующее наказание.