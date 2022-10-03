Арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора

Антикоррупционная служба сообщила об аресте майора полиции, угрожавшего сотруднику Антикора, передает Kazpravda.kz.

"В социальных сетях распространяется видео, в котором человек в гражданской одежде угрожает применением огнестрельного оружия в отношении сотрудника Антикоррупционной службы. По данному факту сообщаем следующее. Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения взятки в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности", - проинформировали в ведомстве.

При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия, отметил Антикор.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.380 Уголовного кодекса (угроза в отношении представителя власти). С санкции суда подозреваемый арестован.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.