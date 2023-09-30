Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

В США арестован бывший лидер преступной группировки Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис, которому предъявлены обвинения в убийстве в Лас-Вегасе в 1996 году знаменитого рэпера Тупака Шакура, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.
По словам прокурора Марка ДиДжакомо, которого цитируют американские СМИ, «велика вероятность того, что он (Киффи Ди) виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия».
25-летний Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда ехал в машине с Мэрионом «Шугом» Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В звезду хип-хопа выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля, и через неделю он скончался в больнице.
Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив. «Трое других подозреваемых мертвы», — уточнили в полиции.
Это загадочное убийство оставалось нераскрытым 27 лет, а следователям и поклонникам музыканта оставалось только гадать о мотивах и исполнителе этого преступления.
Шакур был одним из самых популярных символов гангста-рэп-культуры 1990-х, его хиты расходились миллионными тиражами, а после смерти многие фанаты и вовсе стали его боготворить.
Шакур вырос в Балтиморе, мать воспитывала его в одиночку, и по большому счету у него были все шансы оказаться в очередной уличной банде, однако любовь к музыке и поэзии, что называется, вывели его в люди.