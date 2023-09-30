Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

В США арестован бывший лидер преступной группировки Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис, которому предъявлены обвинения в убийстве в Лас-Вегасе в 1996 году знаменитого рэпера Тупака Шакура, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: Звуки.ру

По словам прокурора Марка ДиДжакомо, которого цитируют американские СМИ, «велика вероятность того, что он (Киффи Ди) виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия».

25-летний Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда ехал в машине с Мэрионом «Шугом» Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В звезду хип-хопа выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля, и через неделю он скончался в больнице.

Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив. «Трое других подозреваемых мертвы», — уточнили в полиции.

Это загадочное убийство оставалось нераскрытым 27 лет, а следователям и поклонникам музыканта оставалось только гадать о мотивах и исполнителе этого преступления.

Шакур был одним из самых популярных символов гангста-рэп-культуры 1990-х, его хиты расходились миллионными тиражами, а после смерти многие фанаты и вовсе стали его боготворить.

Шакур вырос в Балтиморе, мать воспитывала его в одиночку, и по большому счету у него были все шансы оказаться в очередной уличной банде, однако любовь к музыке и поэзии, что называется, вывели его в люди.