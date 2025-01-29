Арестованный сбежал из ИВС в Алматы

Изображение: Kazpravda.kz

В следственном изоляторе Алматы арестованный, подозреваемый в совершении кражи, предпринял попытку побега, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Казнете распространилась информация о сбежавшем арестанте. В публикации отмечалось, что беглец сломал оконную решётку и совершил побег рывком.