Арестованный сбежал из ИВС в Алматы
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Его задержали, возбуждено уголовное дело
В следственном изоляторе Алматы арестованный, подозреваемый в совершении кражи, предпринял попытку побега, передает корреспондент Kazpravda.kz
В Казнете распространилась информация о сбежавшем арестанте. В публикации отмечалось, что беглец сломал оконную решётку и совершил побег рывком.
«Принятыми мерами он был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также начато служебное расследование», – сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по городу Алматы.