Арестованы топ-менеджеры стройкомпании в ВКО

Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено», - говорится в сообщении АФМ.

Следует отметить, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.

Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор. В целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.