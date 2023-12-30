Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС

В мире
4

Президент Милей направил письма каждому из лидеров стран БРИКС, чтобы официально подтвердить свое решение отклонить приглашение присоединиться к этому межгосударственному объединению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Agustin Marcarian/REUTERS

В письмах, направленных президентам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от приглашения присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, сообщила в пятницу, 29 декабря, администрация аргентинского президента.

В тексте писем говорится, что членство Аргентины "не считается целесообразным в настоящее время". Милей заявил, что его внешняя политика "во многих аспектах отличается от политики предыдущего правительства" Альберто Фернандеса и что "некоторые решения, принятые предыдущей администрацией, будут пересмотрены", - цитирует Милея аргентинское издание TN.

Тексты всех разосланных писем были идентичны, менялся только адресат, говорится в материале издания. Аргентинский президент также подчеркнул в них, что, несмотря на отказ от членства в БРИКС, Аргентина "привержена интенсификации двусторонних связей, в частности увеличению торговых и инвестиционных потоков".

Во время предвыборной кампании и Милей, и глава аргентинского МИД Диана Мондино неоднократно заверяли, что Аргентина откажется от членства в БРИКС в случае победы на выборах, в отличие от позиции главного конкурента Милея за президентское кресло Серхио Массы, который, напротив, настаивал на участии страны в этом объединении.

Согласно мнению аргентинских аналитиков, этот шаг стал "новым подмигиванием Соединенным Штатам".

"Вашингтон с опаской смотрит на этот альянс. Аргентина поставила во главу угла свою геополитическую позицию. Это еще один поворот в дополнение к охлаждению отношений с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также к "короткому замыканию", возникшему в последние недели в отношениях с Китаем", - подчеркивают в аналитическом материале TN.

Аргентина была в числе шести стран, получивших в августе на саммите в Йоханнесбурге приглашение вступить в группу БРИКС, которая планировала с 1 января 2024 года расширить свой состав с 5 до 11 стран. 

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На их долю приходится в общей сложности более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. Помимо Аргентины, в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. После вступления новых стран пятерка превратится в "БРИКС плюс".

В будущем к группе могут присоединиться многие другие государства. По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, около 40 государств выразили соответствующий интерес, из них 23 заявили о конкретных планах. В их числе - Алжир, Кувейт, Бангладеш, Венесуэла и Таиланд.

Критерии для принятия в БРИКС публично не разглашаются.
 

#Аргентина #БРИКС

Популярное

Все
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС
Ряд авиарейсов задерживаются в столице
Сильные регионы – сильная страна: Астана в 2023 году. Приоритеты с учетом роста столицы
Аэродром Астаны закрыт до 12:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Токаев подписал два закона
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
«Барыс» обыграл «Сочи»
Победителей национальной премии "Umai 2023" наградили в Астана Опера
"Буду увольнять без предупреждения" - аким Актюбинской области
Судимый за убийство и изнасилование радикал схвачен в аэропорту Алматы
Уклоняющийся от налогов казахстанец экстрадирован из Камеруна
Qarmet и профсоюзы разработают новый коллективный договор
"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира
Илья Ильин перенес операцию
Большие перспективы Среднего коридора
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Пластические операции домашним питомцам набирают популярнос…
Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организац…
Кому достанутся права на знаменитого Микки Мауса?
Газета NYT подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]