«Аргентинский Трамп» лидирует

Ультраправый популист Хавьер Милей потряс политический истеб­лишмент Аргентины, выйдя в лидеры на голосо­вании по отбору кандидатов в президенты на октябрьские выборы. Ранее его называли политическим аутсайдером, сообщает La Libertad Avanza.

Милей, поклонник бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что центральный банк Аргентины должен быть упразднен, считает климатический кризис ложью, характеризует половое воспитание как уловку для разрушения семьи и хочет облегчить владение огнестрельным оружием. Также в ходе кампании он предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, существенно сократить государственный аппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.

Согласно официальным результатам на 92% избирательных участков Милей набрал около 30% голосов. Кандидаты от основной оппозиционной коалиции «Объединение за перемены» набрали 28%, а нынешняя правящая коалиция «Союз за Родину» – 27%.

Хотя нынешнее голосование официально проводилось с целью отбора кандидатов от различных политических блоков на президентские выборы, оно также рассматривалось как общенацио­нальный опрос о том, какие позиции занимают кандидаты среди аргентинцев перед октябрьскими выборами.