Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

Фото: СевГУ

Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

С помощью специальной аппаратуры и с привлечением водолазов археологи обследовали места потенциального присутствия объектов культурного наследия на глубине от 1 до 60 метров в акватории городов Гудаута и Сухум (Республика Абхазия) в июне-декабре 2023 года.

Наиболее интересная находка, по мнению археологов, была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, где мог находиться древний город Диоскурия, сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

«Ранее, в 1970-1980 годах, здесь была найдена античная стела, которая сегодня находится в Сухумском государственном музее. И в этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — рассказал ученый.

Он отметил, что в этом месте, в устье реки, в воде присутствует постоянная взвесь песка и ила. Из-за плохой видимости исследователям было сложно сфотографировать этот объект и создать его план. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.