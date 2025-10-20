В преддверии второго заседания Ассоциации исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA), которое состоится в Газиантепе, участники посетили научные лаборатории университета - Anthropology Laboratory и HÜNİTEK Laboratory, сообщает Kazpravda.kz

Во встрече приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор Университета Хаджеттепе Мехмет Джахит Гюран, президент Турецкого исторического общества Юксель Озген, президент Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка Дерья Орс, а также археологи и ученые из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Монголии.

Посещение лаборатории стало продолжением инициативы, выдвинутой президентом Тюркской Академии, академиком Ш. Мустафаевым, на учредительном заседании ARICA в Самарканде в 2023 году. Тогда глава Академии затронул вопрос научного и технологического суверенитета тюркских стран, подчеркнув, что отсутствие собственной лабораторной базы вынуждает ученых направлять археологические находки на анализ в другие страны, за пределами стран ОТГ.

Сотрудничество Тюркской Академии и Университета Хаджеттепе успешно развивается на практическом уровне. В 2024 году археологические материалы, обнаруженные в ходе экспедиции Академии в Мангистауском регионе Казахстана, были направлены в лабораторию университета для проведения археогенетических и антропологических исследований.



- Мы должны укреплять собственную научную инфраструктуру и проводить исследования мирового уровня в наших странах. Это вопрос не только научного прогресса, но и сохранения культурного суверенитета. Сегодня наши ученые не просто находят артефакты, они восстанавливают лица и судьбы людей, живших тысячу лет назад, - отметил Ш. Мустафаев.

Президент Тюркской Академии также подчеркнул, что создание Ассоциации исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA) стало важным шагом к формированию единого научного и информационного пространства, где ученые тюркских стран смогут говорить на одном профессиональном языке и вместе открывать новые страницы общей истории.