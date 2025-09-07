Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025

Теннис
171

Теперь она четырёхкратная чемпионка Турниров Большого Шлема (ТБШ)

Фото: Getty Images

В финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде встретились первая ракетка мира Арина Соболенко и восьмая сеяная турнира американка Аманда Анисимова, сообщает Kazpravda.kz

Девушки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести.

Аманда Анисимова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Для представительницы Беларуси этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».

Напомним, Арина Соболенко является чемпионкой US Open – 2024. В прошлогоднем финале турнира она также обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

#теннис #US Open #Соболенко #ТБШ

