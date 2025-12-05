Арктический антициклон несет морозы в Казахстан

Погода
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель. По республике ожидаются туманы, гололед.

К концу периода с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике, принесет значительное понижение температур.

Так, 8 декабря на северо-западе ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.

#Казгидромет #прогноз #морозы #антициклон

