Арлан и Ханшайым-ару готовы к встрече гостей

Билборды и рекламные прос­пекты с мотивами национальных игр, где есть и всадники, и игроки в тогызкумалак, и мергены, и многие другие герои, уже стали частью антуража Астаны, зримо изменив ее и наполнив новым этноспортивным и культурным стилем.

Так, восхищение вызывает новый мурал «Бүркітші», на котором изображен мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало игр. Фон картины представляет собой живописные земли кочевников, горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатые традиции. Всем заметно и преображение общественного транспорта, украшенного символами и образами грядущего праздника спорта и национальной культуры.

А главными образами и талисманами игр, их самой яркой и запоминающейся айдентикой стали джигит Арлан и Ханшайым-ару. Они будут выступать не только как символы, но и выполнять функ­цию промоперсонала – лично взаимодействовать с гос­тями и болельщиками. Уже сейчас жители и гости столицы внимательно их рассматривают, активно делают памятные снимки. Дети и вовсе воспринимают их как сказочных героев, пришедших специально пообщаться с ними.

Дружелюбные инсталляции-маскоты – парень и девушка из народных сказок – расположены по всему городу. Они встречают вас везде: в международном аэропорту, на обоих железнодорожных вокзалах, в Ботаническом саду, в Парке влюбленных напротив ТРЦ «Хан Шатыр» и других местах. Всего в столице в самых популярных локациях установлено 19 инс­талляций.

До старта Всемирных игр кочевников осталось чуть больше двух недель. Эти соревнования по нацио­нальным видам спорта станут историческими для нашей страны. Cемидневные состязания включают не только спортивные, но и культурные и научные программы. В инфраструктуру игр входят шесть ключевых объектов столицы: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan и комплекс «Думан».

На ипподроме «Казанат» будут проводиться соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и нацио­нальной охоте с птицами. Во Дворце единоборств и ледовом дворце «Алау» пройдут состязания по национальным видам борьбы. В комплексе «Думан» состоятся традиционные интеллектуальные игры, а в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan разместятся аккредитационный и экипировочный центры.

Этноаул «Вселенная кочевников», расположенный на территории в 10 га рядом с ипподромом «Казанат», станет главной площадкой для культурной прог­раммы игр. Дополнительно мероприятия будут проходить на различных площадках Астаны, включая площади, парки, скверы, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставочные павильоны.

Столица и ее жители уже готовы к большому празднику и теперь ждут гостей – спортсменов, представителей многочис­ленных зарубежных делегаций, туристов, с которыми они готовы разделить свою радость.