Арлан и Ханшайым-ару готовы к встрече гостей Фоторепортаж 22 августа 2024 г. 1:09 112 Абзал Камбар Все больше преображается наша красавица столица в преддверии скорого старта 5-х Всемирных игр кочевников. фото Игоря Бургандинова Билборды и рекламные проспекты с мотивами национальных игр, где есть и всадники, и игроки в тогызкумалак, и мергены, и многие другие герои, уже стали частью антуража Астаны, зримо изменив ее и наполнив новым этноспортивным и культурным стилем. Так, восхищение вызывает новый мурал «Бүркітші», на котором изображен мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало игр. Фон картины представляет собой живописные земли кочевников, горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатые традиции. Всем заметно и преображение общественного транспорта, украшенного символами и образами грядущего праздника спорта и национальной культуры. А главными образами и талисманами игр, их самой яркой и запоминающейся айдентикой стали джигит Арлан и Ханшайым-ару. Они будут выступать не только как символы, но и выполнять функцию промоперсонала – лично взаимодействовать с гостями и болельщиками. Уже сейчас жители и гости столицы внимательно их рассматривают, активно делают памятные снимки. Дети и вовсе воспринимают их как сказочных героев, пришедших специально пообщаться с ними. Дружелюбные инсталляции-маскоты – парень и девушка из народных сказок – расположены по всему городу. Они встречают вас везде: в международном аэропорту, на обоих железнодорожных вокзалах, в Ботаническом саду, в Парке влюбленных напротив ТРЦ «Хан Шатыр» и других местах. Всего в столице в самых популярных локациях установлено 19 инсталляций. До старта Всемирных игр кочевников осталось чуть больше двух недель. Эти соревнования по национальным видам спорта станут историческими для нашей страны. Cемидневные состязания включают не только спортивные, но и культурные и научные программы. В инфраструктуру игр входят шесть ключевых объектов столицы: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan и комплекс «Думан». На ипподроме «Казанат» будут проводиться соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальной охоте с птицами. Во Дворце единоборств и ледовом дворце «Алау» пройдут состязания по национальным видам борьбы. В комплексе «Думан» состоятся традиционные интеллектуальные игры, а в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan разместятся аккредитационный и экипировочный центры. Этноаул «Вселенная кочевников», расположенный на территории в 10 га рядом с ипподромом «Казанат», станет главной площадкой для культурной программы игр. Дополнительно мероприятия будут проходить на различных площадках Астаны, включая площади, парки, скверы, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставочные павильоны. Столица и ее жители уже готовы к большому празднику и теперь ждут гостей – спортсменов, представителей многочисленных зарубежных делегаций, туристов, с которыми они готовы разделить свою радость. Пред. След. Пред. След. #Астана #национальные игры #РК #игры кочевников