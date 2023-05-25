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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", - сказал он.

Премьер также остановился на вопросе обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха "в рамках международного механизма".

"Я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС)", - указал он.

В понедельник Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения, напомнило информагентство.