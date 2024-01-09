Армия Израиля ударила по убежищу сотрудников "Врачи без границ" в Газе

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"Врачи без границ" заявили, что ЦАХАЛ атаковал убежище сотрудников и их семей в секторе Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что израильская армия в понедельник нанесла удар по убежищу ее сотрудников и их семей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

"Сегодня утром снаряд пробил стену приюта MSF, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей в Хан-Юнисе", - сказано в публикации организации в соцсети X.

По данным организации, четыре человека получили ранения, в том числе пятилетняя дочь сотрудника MSF, она в критическом состоянии.

"Мы пытаемся понять, что произошло. MSF проинформировала израильские силы, что это было убежище MSF. MSF не получала приказов об эвакуации. Мы осуждаем это последнее нападение, которое еще раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе", - подчёркивают "Врачи без границ".

Ранее стало известно, что старший сын главы бюро Аль Джазиры (Al Jazeera) в Газе Ваэль аль-Дахдух был убит в Газе. Еще четыре члена семьи главы бюро, включая жену, внука, 15-летнего сына и семилетнюю дочь, также убили в результате израильской атаки в октябре.

Хамза аль-Дахдух, журналист и оператор сети Al Jazeera, был вместе с другими журналистами на дороге между Хан-Юнисом и Рафахом, когда был нанесен удар израильским беспилотником.

С начала войны в Газе уже убито более 22000 палестинцев.

 

 

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