Аромат эпохи Статьи 9 октября 2023 г. 0:00 1 Флора Левина В Семее в областном драматическом театре им. Ф. М. Достоевского состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин». Темный антураж, шляпы, трости, книги – была во всем этом какая-то таинственность. Как во времена Пушкина. Почти каждую фразу из бессмертного произведения, а в особенности то самое письмо Татьяны, зрители повторяли вместе с артистами – слово в слово. Спектакль прошел на одном дыхании – так легки были строфы и ритм. Со школьной поры мы знакомы с историей странной любви Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Но только ли об этом роман-классика? Заученные наизусть строки вовсе не означают, что хрестоматийное произведение открыло нам все свои подтексты и скрытые смыслы. На самом деле Александр Сергеевич Пушкин, который был не чужд игре с читателем и мистификации сюжета, затронул немало важнейших тем, актуальных для любой эпохи. Создатели спектакля попытались разгадать их, пройти вслед за подсказками, скрытыми за летящей онегинской строфой, проникнуть в замысел автора, максимально страстно и осознанно высказаться о современном нам мире и его понимании, как делал это сам Пушкин. И сегодняшнему зрителю есть чему удивляться, открывая в знакомых персонажах нечто новое, не похожее на привычную трактовку. При этом постановка московского режиссера Олега Плаксина сохранила жанр первоисточника – роман в стихах, как и красоту произведения, легкость, полетность стиха Пушкина, аромат той эпохи, обаяние героев. В театре бережно и трепетно отнеслись к тексту, пытаясь постичь весь его необъятный мир, всю глубину. Александр Сергеевич Пушкин завершил работу над романом ровно 200 лет назад – в 1823 году. Но, как оказалось, и два века спустя людей волнуют те же самые вопросы. Программку спектакля украшает цитата классика: «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая». Она настраивает зрителей не только на неожиданные открытия в сюжете, но и на правдивый разговор с самим собой, на очередную попытку ответить на извечные вопросы: что есть жизнь и что есть я в этой жизни?