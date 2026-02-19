АРРФР назвало главные признаки фейковых инвестиционных платформ

Банки и финансы,Мошенничество
77
Дана Аменова
специальный корреспондент

Простые рекомендации помогут казахстанцам вовремя распознать мошеннические схемы и защитить свои накопления от лжеинвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С развитием цифровых технологий инвестирование становится доступным инструментом для каждого. Наряду с ростом интереса к инвестициям наблюдается и активность мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Особенно активно они действуют через социальные сети.

Один из распространенных сценариев – фейковая инвестиционная платформа. Злоумышленники создают сайты, визуально копирующие известные компании или якобы представляющие банки.

Через агрессивную рекламу в социальных сетях такие «проекты» обещают высокую доходность за короткий срок даже с минимальными вложениями.

Под постами публикуются фальшивые отзывы «довольных инвесторов». В роликах используются образы известных личностей, созданные с помощью нейросетей.

Главная цель – вызвать доверие и убедить вложить деньги в фейковую инвестиционную платформу.

Признаки фейковой платформы:

- реклама с неофициальных аккаунтов;

- ссылка ведет не на официальный сайт, а на сторонний ресурс;

- обещание «гарантированного» высокого дохода;

- призыв действовать срочно;

- необходимость скачать приложение не через AppStore или Google Play.

Рекомендации:

- Проверяйте лицензии финансовых организаций на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

- Не доверяйте рекламе без подтверждения на официальных сайтах банков и компаний;

- Не отправляйте личные данные или деньги без проведения тщательной проверки платформы.

#фейк #инвестиции #признаки #платформы

