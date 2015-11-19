Артист, несущий позитив

Накануне этого важного для артиста и его столичных поклонников события корреспонденту Kazpravda.kz удалось побеседовать с лауреатом множества казахстанских и международных конкурсов о том, чем он будет удивлять публику со сцены "Пирамиды", как проходит процесс "влюбления" в песню, дать возможность певцу выразить мнение, есть ли в Казахстане шоу-бизнес, раскрыть связь между творчеством и демографией и даже узнать о том, что в непростые времена необходимо вдохновляться и с еще большим усердием и рвением нести музыку в сердце каждого.
Герой нашей беседы – активный пользователь социальных сетей, имеющий свои аккаунты практически везде. И там, в виртуальном мире, у артиста – хорошо налаженный диалог с поклонницами. По признанию Айкына, бывают случаи, когда молодые особы находят его номера телефонов и звонят, но чаще девушки пишут в соцсетях, однако такое общение дальше, чем "Привет" и "Как дела?" не заходит.
Также исполнитель рассказал о той музыке, которая вдохновляет и звучит в его наушниках. Как оказалось, сейчас Айкын практически не слушает американскую музыку, отдавая предпочтение выдержанной классике британских музыкантов. Среди звезд нашей эстрады певец отдает предпочтение творчеству Мейрамбека Беспаева, Жубаныша Жексенулы, Нуржана Керменбаева и группы "Орда".
Гостей творческого вечера Айкына ждет встреча с коллегами по цеху и совместительству друзьями, среди которых Дильназ Ахмадиева, Макпал Исабекова, Ернар Айдар. Команда выступающих собрана неспроста, ведь каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Айкына, знает, что певцу близка музыка, как на родном языке, так и на русском.
Также артист рассказал о том, что спустя 9 лет совместной работы с продюсером Эриком Тастембековым – 7 лет контрактной работы и два года по словесной договоренности – стал готов отправиться в свободное плавание. На протяжении последних 18 месяцев Айкын Толепберген работает самостоятельно, и, как оказалось, это состояние ему по душе.