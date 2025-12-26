Артисты «Қазақконцерта» выступили в Стамбуле

Культура,Музыка
275

В концертном вечере приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Артисты Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступили в Стамбуле с концертной программой, объединившей традиционную и современную музыку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В концертном вечере приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов. Артисты представили насыщенную концертную программу, в которой органично соединились национальные традиции, историческое музыкальное наследие и современные интерпретации. В частности, прозвучали произведения Курмангазы Сагырбайулы, Укили Ыбырая, Коркыта, Сакена Сейфуллина, Нургисы Тлендиева, а также казахские и турецкие народные песни и другие музыкальные произведения.

Концерт стал важной площадкой для представления музыкального наследия Казахстана турецкой аудитории и внес вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией.

#артисты #Қазақконцерт #Стамбул

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
«Аламан» обучает любви
Дедом Морозом может стать каждый
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Помощь без промедления
Да будет газ!
Курс – на модернизацию ПТО
Благодаря оптимизации проектных решений
Даже дедушке нет места
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Жизнь с ракеткой в руках
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Знаете, каким он парнем был...
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Вкус Нового года
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
Их подружил Кашгар
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

В МКИ заявили о масштабных переменах в сфере историко-культ…
Электронная музыка вошла в список культурного наследия Фран…
В Астане прошел творческий вечер Серика Еркимбекова
В Астане представили единое цифровое пространство музеев Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]