Аружан Саин освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в РК

Эту должность она занимала с июля 2019 года.

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Распоряжением главы государства Саин Аружан освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На этот пост она была назначена в июле 2019 года.

12 июня 2019 года был создан Национальный совет общественного доверия, в состав которого включили Аружан Саин, а в марте 2020 года она вышла из него.