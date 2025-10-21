Ас болсын!

Зарина Москау

– Мама, я не голоден! – в этом учебном году сын из школы приходит на удивление сытым. Бесплатное питание в столовой наконец-то начало ему нравиться.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вспоминаю прошлые годы, когда он и его одноклассники отказывались есть обеды в школьной столовой, и приходилось давать им деньги, чтобы несколько часов ребенок не ходил голодным. Осторожно узнаю у мам в классе, как у них дела обстоят, нравится ли их детям нынче питание. В чате подтверждают: да, дети начали есть в столовой – и это здорово. Во-первых, горячее лучше для желудка. Во-вторых, это экономия бюджета, ведь на перекусы уходит минимум 700 тенге в день.

Возможно, дело в том, что, по официальным данным, опубликованным в открытом доступе, с нынешнего учебного года вступил в силу новый стандарт питания: меньше сахара и соли, больше овощей, цельнозерновых и белка. В разработке нового стандарта участвовали не только профильные госорганы, но и Казахская академия питания, а также международные организации – ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Кроме того, вся информация о школьной пище теперь доступна для родителей, что позволяет осуществлять контроль. У нас в классе две мамы добровольно отслеживают меню и делятся наблюдениями в чате. Лично у меня нареканий пока не было, да и ребенок вполне доволен. А это многое значит.

Думаю, мамы согласятся, что накормить нынче детей сложно, предпочтения у всех разные, некоторые и вовсе могут поставить в тупик. Так, мой школьник не любит тыкву, зато любит кабачки; помидоры для него «фу», а огурцы трескает за обе щеки. У подруги дочка не ест картофель ни в каком виде, даже любимый детворой фри.

Каждый день интересуюсь у сына, что он ел в школе. Каша, яблоко, чай, бутерброд с маслом или с сыром, иногда творог, булочка – таков примерный школьный завтрак.

– Вкусно было? – уточняю на всякий случай.

– Да, особенно булочка, – довольно улыбается сын.

Теперь в школах приказом руководителя назначается ответственное лицо для осуществления контроля качества и безопасности питания. За этим следит отдельный человек, что тоже радует, ведь случаи массового отравления в школьных столовых страны, увы, были, и не раз.

На родительском собрании учитель поднимает тему гаджетов, говоря, что нет необходимости носить их в школу. Учеников младших классов забирают родители – правило такое, то есть быть на связи необязательно. В столовой покупать перекусы нет нужды – кормят отлично. Родители соглашаются. Мы договариваемся, что давать смартфоны в школу не будем: пусть ребенок не отвлекается на телефон, спокойно учится, обедает в столовой и идет домой.

Как говорится, причинно-следственная цепочка в действии. Вот так один документ, грамотно составленный с учетом всех потребностей целевой группы, может решить разом несколько воп­росов. Судите сами: школьник получает разнообразное питание в школе – не нужны дополнительные средства на перекусы, носить смарт­фоны, чтобы оплатить их стоимость в столовой, также не нужно. И конечно, важно, чтобы правила работали всегда и везде, а не были только на бумаге.

