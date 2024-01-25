Асанали Ашимов и Самал Еслямова удостоены госстипендии

В Алматы с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась церемония вручения стипендий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: МКИ РК

В 2023 году 75 деятелям литературы и искусства Казахстана были присуждены государственные стипендии в области культуры.

- Глава государства в своем недавнем интервью газете «Егемен Қазақстан» сказал: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет». В стране реализуются фундаментальные реформы по созданию Справедливого Казахстана. Важную роль в реализации инициатив Президента играют представители творческой интеллигенции и деятели культуры. Вы вносите значительный вклад в укрепление национального единства и целостности. Ежегодное присуждение государственных стипендий – это свидетельство поддержки и заботы государства о деятелях культуры, искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также признание их вклада в развитие казахстанской культуры и ее продвижения в мире , - подчеркнула министр.

Аида Балаева вручила стипендии писателям, поэтам, литературоведам, драматургам, публицистам, актерам театра, кино и балета, ремесленникам и др.

В области культуры стипендий удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Бибигул Толегенова, Олжас Сулейменов, Иранбек Оразбаев, Нургали Нусипжан, Тунгышбай Жаманкулов, Меруерт Утекешова, Амандос Аканаев, Дулат Исабеков и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, скрипач Еркебулан Сапарбаев, художник Ренат Елубаев, певцы Андрей Трегубенко, Назым Сагинтай, актер Максим Ященко и другие.

В 2023 году указом президента за значительный вклад в развитие страны 6 писателей были удостоены звания «Қазақстанның халық жазушысы», 8 деятелей искусств – звания «Қазақстанның халық әртісі». Ежегодно вручаются литературно-культурные национальные премии «Umai» и «Айбоз», премия «Дарын».

Впервые 11 авторов получили специальные премии за лучшие работы в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства.

В текущем году в Казахстане будут отмечены 800-летие со дня образования Улуса Жошы, 525-летие историка Мухаммеда Хайдара Дулати, 125-летие ученого Каныша Сатпаева, 100-летие писателя Абдижамила Нурпеисова, Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, а также другие памятные даты.