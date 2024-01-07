Ашимбаев: «Рождество олицетворяет доброту, любовь и заботу о ближних»

Сенат
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Председатель Сената поздравил православных казахстанцев с Рождеством, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

"Поздравляю православных христиан нашей страны с Рождеством! Этот религиозный праздник символизирует для верующих людей свет и надежду. Рождество олицетворяет основополагающие духовные ценности - доброту, любовь и заботу о ближних, поддержку тех, кто в этом нуждается", - отметил Маулен Ашимбаев.

Все эти ценности, подчеркнул спикер Сената, объединяют людей, независимо от вероисповедания и национальности, служат созидательному развитию общества.

"Сегодня мир, согласие и уважение к религиозным взглядам других людей стали неотъемлемой частью казахстанской культуры и идентичности. Межрелигиозная и межэтническая толерантность, уважение культуры и традиций других этнических групп, открытость сознания и неприятие догматизма являются важнейшими ценностями нашего народа. Очень важно беречь их и культивировать. В этот светлый день желаю всем казахстанским семьям благополучия и достатка. Пусть в каждом доме будут тепло, радость и счастье. Мира, согласия и процветания нашей стране – Республике Казахстан!" - пожелал председатель верхней палаты парламента.
 

#Маулен Ашимбаев #Рождество #православные

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