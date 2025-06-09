Аскарбек Ертаев назначен первым вице-министром в Минтруда

Кадровые назначения
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Постановлением Правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

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