Аскарбек Ертаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

С прошлого года он возглавлял Комитет по миграции в этом же министерстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Другим постановлением Сагиндыкова Назгуль Ериковна освобождена от должности вице-министра труда и социальной защиты населения в связи с переходом на другую работу.

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель Управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

С 2023 г. по настоящее время – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.