Астана примет чемпионат Казахстана по легкой атлетике

С 22 по 24 июля в Астане пройдет чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В нем примут участие более 265 спортсменов из 17 регионов страны. В течение трех дней спортсмены разыграют медали в 48 индивидуальных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также в смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 метров.

На старт выйдут ведущие легкоатлеты национальной сборной Казахстана, среди которых Каролин Чепкоеч Кипкируи, Дэйзи Джепкемей, Кристина Овчинникова, Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Анастасия Рыпакова, Мария Ефремова, Аделина Земс, Андрей Соколов, Эльнур Мухитдинов, Иван Иванов, Иван Товченник, Виктория Ан, Виталий Земс, Вячеслав Земс и другие.

Согласно информации пресс-службы Федерации, по итогам ЧРК будет сформирован состав сборной Казахстана на участие в Азиатских играх-2026 в Японии.

Добавим, что соревнования пройдут на стадионе Казахского национального университета спорта, а розыгрыш наград в метательных дисциплинах - в секторах Легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan.