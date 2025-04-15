Ожидаемый экономический эффект для города составит порядка 2 млн евро за счет расходов участников на проживание, транс­порт, питание и другие услуги. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил руководитель управления реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов.

– За последние три года Казахстан принял 21 мероприятие международного уровня. В среднем каждый их участник потратил около четырех тысяч долларов, что в совокупности принесло более 20,7 миллиона долларов, – отметил спикер.

Сопоставимого этой сумме дохода ждут в этом году от концерта Дженнифер Лопес в Астане, который состоится 1 августа: около 15 тыс. внешних туристов и более 6,5 млрд тенге поступ­лений в систему HoReCa (отели, рестораны, кафе).

– Если все билеты выкупят, то случится одномоментное перечис­ление средств в бюджет города в размере 400 миллионов тенге. Это прямые налоги организаторов от проведения концерта. Мы считаем, что Астана готова к проведению таких крупных событий, – считает продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов.

Спикер отметил: это певица мирового уровня класса «А», за всю историю независимости нашей страны коммерческий концерт такого уровня проходит впервые.

Также 13 июля 2025 года на стадионе «Астана Арена» будет организован музыкальный фестиваль открытого формата Alem Fest. Хедлайнером вечера выступит известный певец Крейг Дэвид, а также ряд казахстанских и российских исполнителей, таких как Sadraddin, рэпер Alem, Елка, IOWA, «Банд’Эрос», Доминик Джокер, DJ Грув.

– Также будет впервые организован очень интересный диджейский проект, который пока мы держим в секрете. Думаю, это событие тоже станет одним из ярких в мире ивент-туризма, – считает Малик Хасенов.

Отметим: в результате мер на уровне Правительства по итогам 2024 года туристская отрасль продемонстрировала устойчивый рост. Число внут­ренних туристов составило 10,5 млн человек, увеличившись на 900 тыс. в сравнении с 2023-м. За год страну посетили 15,3 млн иност­ранных гостей.