Астана становится центром ивент-туризма
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В нынешнем году казахстанская столица готовится принять ряд больших международных мероприятий. Так, 27–28 июня состоится 10-й Всемирный конгресс нейрохирургической ассоциации с участием 500 ведущих специалистов из США, Канады, стран Европы и Азии. 21–25 июля будет проведен Конгресс Международного экспертного общества на базе
Назарбаев Университета с приглашением более чем тысячи делегатов. На 18–22 августа запланирован Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, который соберет около 4 тыс. делегатов из более чем 130 стран.