Где строят больше всего жилья в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в прошлом году общая площадь жилищного фонда Казахстана по сравнению с 2022 годом выросла на 3,4% и составила 419,1 млн квадратных метров. Из них в городской местности – 274,5 млн м2, а в сельской местности – 144,5 млн м2.

По площади жилфонда лидируют Алматы (54,8 млн м2), Туркестанская область (34,3 млн м2) и Астана (33,8 млн м2).

— Всего в Казахстане 2 527 809 жилых домов. По видам жилья общее количество индивидуальных жилых домов составило 2 219 826 ед., из них 40,6% в городской местности, 59,4% – сельской. Количество многоквартирных домов составило 307 983, а количество в них квартир – 5 891573 единиц. По сроку службы жилых домов, более 29,3% жилфонда введено в эксплуатацию до 1970 года, еще 26,3% в 1971-1990гг, 23,4% в 1991-2010 гг., остальные 19,5% после 2010 года. Нет данных по вводу – 1,5% жилья, — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что обеспеченность жильем на одного проживающего, которая определяется как отношение общей площади по квартирам к численности граждан за 2023 год составила 23,9 м2. Годом ранее она составляла 23,4 квадратных метров.