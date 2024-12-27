Астанчан предупредили об ответственности за наркограффити

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Cотрудники полиции задержали жителя, у которого при себе имелись рекламные листовки наркограффити с рекламой заработка в размере 50 тыс. тенге в день. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В другом случае установлен факт размещения незаконной рекламы путем наклеивания стикеров с QR-кодом о работе в качестве «закладчика».

Полиция установила жительницу города, которая посредством Telegram зарегистрировалась на канале, пропагандирующем наркотики с целью заработка, суть работы заключалась в распечатке и расклеивании по городу стикеров с QR-кодом.

«По этим фактам начато досудебное расследование по ст.299-1 УК (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров в группе лиц по предварительному сговору). Работа в данном направлении продолжается», – пояснили в надзорном органе.

Там же добавили, что за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.