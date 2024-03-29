Родителей столичных школьников предупредили о валидации транспортных карт

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«Скоро школьники выходят из весенних каникул и мы напоминаем о важности валидирования школьной транспортной карты в автобусе. Валидация карты в автобусе позволяет увидеть пассажиропоток, способствует увеличению количества автобусов, распределению на маршруты, запуску новых маршрутов. При необходимости родители могут отследить маршрут ребёнка. Особенно важно для его безопасности», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, бесплатный проезд в автобусах для несовершеннолетних в столице ввели 28 марта 2020 года. За этот период детьми было совершено более 85 млн поездок. О появлении нового способа оплаты проезда в общественном транспорте можно почитать здесь.