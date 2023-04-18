Астанчанин на угнанном авто влетел под большегруз и погиб

Полиция города Астаны проводит расследование по факту угона и смертельного ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/astana_sergek/

В Астане 18 апреля водитель автомашины Subaru на проспекте Тлендиева не справился с управлением и столкнулся с большегрузом Howo, ехавшем в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Проверка показала, что Subaru был угнан.

Начато досудебное расследование.

Иные сведения в интересах следствия на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.