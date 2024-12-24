Астанчанин обманул родственников жены и знакомых на 57 млн тенге

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал судов Астаны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили обвинительный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в хищении имущества путем обмана, совершенного неоднократно (15 фактов) и в крупном размере.

«Путем обмана близких родственников своей супруги, а также других знакомых лиц, под предлогом приобретения транспортных средств из Кореи по выгодным ценам, а также приобретения квартир в Астане по государственной программе, в период с декабря 2023 года по август 2024 года неоднократно похитил денежные средства 15 потерпевших на общую сумму свыше 57 млн тенге», – уточнили в суде.

Подсудимый вину признал. Суд учел чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие малолетнего ребенка у обвиняемого. Но отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений.