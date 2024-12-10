Астанчанина задержали с крупной партией диких птиц

Задержания, Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Мужчина незаконно отлавливал диких птиц семейства «щегол черноголовый», используя запрещенные сети

Фото: Polisia.kz

В ходе операции «Браконьер» сотрудники полиции совместно с работниками Охотзоопрома задержали 54-летнего жителя Астаны вблизи села Байсуат Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Мужчина незаконно отлавливал диких птиц семейства «щегол черноголовый», используя запрещенные сети.

В результате операции было изъято 76 птиц, но к сожалению, значительная часть из них погибла, запутавшись в сетях.

«В ходе предварительного следствия установлено, что браконьер приехал в Буландынский район, где в поле установил прутья с сетями для ловли диких птиц. Он успел поймать около 80 животных с целью последующей продажи в интернете. По данному факту начато досудебное расследование, и назначено судебно-биологическое исследование изъятых объектов», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же напомнили, что охота на птиц строго запрещена на территории Казахстана, и защита редких видов является приоритетной задачей как государственных органов, так и общественности.

#задержание #полиция #отлов #птицы

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