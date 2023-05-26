"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров

Депутат заявил, что необходимо направить письма в Генпрокуратуру и Антикор с требованием тщательной проверки работы подрядчиков, строящих ТЭЦ-3, а также компетентных органов Астаны.

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Строительство ТЭЦ-3 в Астане началось еще в 2010 году, однако не завершено до сих пор. Акимат рассматривает вопрос об очередном увеличении стоимости строительства. Данную проблему обсудили на площадке Республиканского совета по противодействию коррупции при «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Председатель совета, депутат Мажилиса Ерлан Саиров напомнил, что вначале на возведение теплоэлектроцентрали затратили 86 млрд тенге, потом цифра возросла до 120 млрд тенге, а теперь акимат Астаны рассматривает вопрос по увеличению стоимости строительства до 170 млрд тенге.

«Деньги уже полностью освоили, а ТЭЦ так и нет. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что генеральным подрядчиком является АО «Центрказэнергомонтаж». А проектированием, поставкой оборудования, строительством занимаются компании, аффилированные с АО «ЦАТЭК». Все эти компании, по мнению экспертов, принадлежат олигарху Александру Клебанову. Подрядчик обещает завершить объект к концу лета, однако, как мы видим, это фактически невозможно, так как они дополнительно запросили средства из бюджета. Если объект не будет построен вовремя, в столице может возникнуть дефицит теплоэнергии», – заявил народный избранник.

Ерлан Саиров добавил, что оборудование для ТЭЦ-3 было закуплено еще на первоначальном этапе строительных работ, а за этот срок оно вполне могло выйти из строя и однозначно, морально устарело.

«По указанным фактам от имени нашего совета необходимо направить письма в Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции с требованием тщательной проверки работы подрядчиков, строящих ТЭЦ-3, а также компетентных органов Астаны! В случае, если сотрудники акимата, подрядчики будут уличены в нарушении закона, они должны быть привлечены к уголовной ответственности! Сам Александр Клебанов должен быть тщательно проверен правоохранительными органами по подозрению в хищении бюджетных средств и их незаконном выводе за границу», – подчеркнул председатель совета.

В ближайшее время партийцы намерены посетить стройплощадку ТЭЦ-3 с инспекцией.