Американский инсайдер Krazy Kevin и ряд других источников проинформировали о снятии казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (23-3) с боя против мексиканца Брэндона Морено (23-9-2), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

©UFC

Бой Алмабаев — Морено должен был пройти утром 1 марта по астанинскому времени в главном событии турнира UFC Fight Night 268 в Мехико. Однако сегодня появилась информация о том, что Асу не сможет принять участие в поединке.

Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров в разговоре со Sports.kz подтвердил информацию о снятии Асу Алмабаева с боя против мексиканца Брэндона Морено.

— Да, случилась неприятная ситуация. Проводили спарринг и на нём Асу сломал руку, — сказал специалист.

Также сам Асу Алмабаев прокомментировал снятие с боя против Морено.

«Ситуация такая: получил травму руки за два дня до вылета. Травму нельзя предсказать заранее. Я никогда не отказывался от поединков — с кем бы ни выходил и в каких бы условиях ни дрался, всегда был готов. Подготовка шла на хорошем уровне. Но что случилось — то случилось, как ни старайся, изменить уже ничего нельзя. По этому контракту у меня остается еще пять боев, соглашение продлено. Впереди еще много интересных поединков», — написал Алмабаев на своей странице в Instagram, прикрепив свое фото с гипсом.

Асу Алмабаев занимает седьмое место рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Ожидалось, что победа над двукратным экс-чемпионом Брэндоном Морено могла бы приблизить его к шансу сразиться за титул.